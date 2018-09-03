Климкин призвал Украину пересмотреть договорно-правовую базу с Россией

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Украина должна в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

"Мы должны в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией. То, что мы сейчас делаем в рамках СНГ. Этот анализ готовится, каждое министерство, есть координация. То же самое должно быть сделано с Россией, это не может быть сделано одним моментом, но это будет сделано, поскольку мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была в предыдущей реальности. Будут в ближайшее время и дальнейшие шаги, я их сказать не могу", — заявил Климкин в понедельник вечером в эфире украинского телеканала ICTV

На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский МИД подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе с РФ и предложит их руководству страны в ближайшие дни.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 30 сентября уведомит РФ о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Как пояснил президент, договор не будет разорван, так как это сложная и длительная процедура, а "прекратит свое действие в связи с непродлением".