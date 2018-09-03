Климкин призвал Украину пересмотреть договорно-правовую базу с Россией

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Украина должна в корне пересмотреть всю договорно-правовую базу с Россией, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
На минувшей неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский МИД подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе с РФ и предложит их руководству страны в ближайшие дни.
В понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 30 сентября уведомит РФ о непродлении договора о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Как пояснил президент, договор не будет разорван, так как это сложная и длительная процедура, а "прекратит свое действие в связи с непродлением".