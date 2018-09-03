Трамп "похвалил" главу Минюста за вынесение приговоров двум конгрессменам

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Трамп с сарказмом похвалил главу министерства юстиции США Джеффа Сешнса за вынесение обвинительных приговоров по делам двух конгрессменов от Республиканской партии из-за возникшей перед республиканцами угрозы потерять два места в конгрессе после промежуточных выборов.Twitter.
Он отметил, что два места, которые могли достаться легко, теперь могут быть под сомнением из-за приближающегося времени выборов.
"Демократы, ни один из которых не голосовал за Джеффа Сешнса, теперь должны любить его", — добавил Трамп.
Говоря о двух республиканцах, Трамп, вероятно, имел в виду Криса Коллинза и Дункана Хантера, которые выступали с поддержкой политики Трампа. Коллинз был осужден в прошлом месяце за мошенничество с ценными бумагами и дачей ложных показаний перед ФБР о попытках сообщить членам своей семьи закрытую для общественности информацию о ценных бумагах, чтобы позволить им сохранить сотни тысяч долларов. Хантер вместе со своей женой также были обвинены минюстом США в растрате 250 тысяч долларов из фонда его предвыборной кампании для всеобщих выборов в 2016 году.
Ранее Трамп в телеинтервью резко критиковал генпрокурора, заявив, что тот "не взял под контроль" министерство юстиции. Кроме того, Трамп заявил, что взял Сешнса на работу в министерство только за его лояльность. Трамп обрушился на экс-соратника и за то, что тот устранился от так называемого "российского расследования" в минюсте. "Он взялся за работу, а потом сказал: "Я самоустраняюсь". А я говорю: что это за человек такой?" — сказал Трамп.
Спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный минюстом, расследует дело о "российском вмешательстве в выборы", наличие которого Москва опровергает, а также о предполагаемых "российских связях" Трампа, которые отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. Сешнс устранился от расследования, воспользовавшись обвинениями в конфликте интересов после того, как он не упомянул на слушаниях в сенате о рутинной встрече с послом России Сергеем Кисляком в период, когда Сешнс еще был сенатором. Трамп неоднократно заявлял, что работники минюста плетут против него заговоры, а также выступал с резкой критикой и оскорблениями в адрес Сешнса.