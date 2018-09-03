Трамп "похвалил" главу Минюста за вынесение приговоров двум конгрессменам

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Трамп с сарказмом похвалил главу министерства юстиции США Джеффа Сешнса за вынесение обвинительных приговоров по делам двух конгрессменов от Республиканской партии из-за возникшей перед республиканцами угрозы потерять два места в конгрессе после промежуточных выборов.

"Министерство юстиций под руководством Джеффа Сешнса прямо перед промежуточными выборами вынесло приговор по двум расследованиям времен Обамы по делам двух конгрессменов от Республиканской партии… Отличная работа, Джефф", — Трамп написал в Twitter

Он отметил, что два места, которые могли достаться легко, теперь могут быть под сомнением из-за приближающегося времени выборов.

"Демократы, ни один из которых не голосовал за Джеффа Сешнса, теперь должны любить его", — добавил Трамп.

Говоря о двух республиканцах, Трамп, вероятно, имел в виду Криса Коллинза и Дункана Хантера, которые выступали с поддержкой политики Трампа. Коллинз был осужден в прошлом месяце за мошенничество с ценными бумагами и дачей ложных показаний перед ФБР о попытках сообщить членам своей семьи закрытую для общественности информацию о ценных бумагах, чтобы позволить им сохранить сотни тысяч долларов. Хантер вместе со своей женой также были обвинены минюстом США в растрате 250 тысяч долларов из фонда его предвыборной кампании для всеобщих выборов в 2016 году.

В США в ноябре пройдут промежуточные выборы, названные так потому, что они проходят на середине четырехлетнего срока полномочий президента. Будет переизбран весь состав палаты представителей, треть сената, ряд губернаторов.

Ранее Трамп в телеинтервью резко критиковал генпрокурора, заявив, что тот "не взял под контроль" министерство юстиции. Кроме того, Трамп заявил, что взял Сешнса на работу в министерство только за его лояльность. Трамп обрушился на экс-соратника и за то, что тот устранился от так называемого "российского расследования" в минюсте. "Он взялся за работу, а потом сказал: "Я самоустраняюсь". А я говорю: что это за человек такой?" — сказал Трамп.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, назначенный минюстом, расследует дело о "российском вмешательстве в выборы", наличие которого Москва опровергает, а также о предполагаемых "российских связях" Трампа, которые отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. Сешнс устранился от расследования, воспользовавшись обвинениями в конфликте интересов после того, как он не упомянул на слушаниях в сенате о рутинной встрече с послом России Сергеем Кисляком в период, когда Сешнс еще был сенатором. Трамп неоднократно заявлял, что работники минюста плетут против него заговоры, а также выступал с резкой критикой и оскорблениями в адрес Сешнса.

Трамп вновь обрушился на минюст после того, как экс-руководитель предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт был признан виновным в финансовых преступлениях, а экс-адвокат Трампа Майкл Коэн признал себя виновным по ряду пунктов обвинения в финансовых нарушениях. В частности, Трамп хвалил Манафорта за то, что тот "не сломался" под давлением, и пренебрежительно отзывался о Коэне, которому, как и Манафорту, грозит тюрьма. Трамп также предложил отменить так называемые сделки с правосудием, согласно которым, обвиняемый может признать себя виновным по части пунктов обвинения, избежав более сурового наказания по всем пунктам.