Порошенко внес в Раду проект о приветствии "Слава Украине" в армии

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие, сообщается на сайте парламента.
Внесенный в понедельник законопроект вносит в устав внутренней, гарнизонной и караульной служб и строевой устав вооруженных сил Украины изменения "по установлению нового воинского приветствия "Слава Украине" — "Героям слава".
Проект определен как неотложный.
В частности, общественность призывают не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* в ходе и после войны, например, о "волынской резне" — массовом уничтожении в 1943 году украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни, до сентября 1939 года преимущественно находившейся в составе Польши. По данным исследователей, общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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