МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Представительство Европейского Союза на Украине прокомментировало убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Мы видели сообщения об этом с пятницы. Конфликт на востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней", — говорится в сообщении представительства в ответ на запрос украинского агентства УНН.

В ЕС подчеркнули, что продолжают работу "над полным осуществлением Минских соглашений, которые остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта". При этом в представительстве надеются, что "все стороны будут уважать свои обязательства" в отношении соблюдения договоренностей.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях убийства главы ДНР на переговоры в нормандском формате, в ЕС заявили, что "не будут спекулировать на влиянии этого" на будущие встречи России, Франции, Германии и Украины.

"Как мы уже говорили, мы продолжаем работать для полного осуществления Минских соглашений и с этой целью поддерживаем дипломатическую работу в нормандском формате, а также Трехстороннюю контактную группу и СММ", — говорится в заявлении представительства ЕС.

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко был убит в пятницу вечером в результате взрыва в ресторане "Сепар". Министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев также получил серьезные ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным спецслужб, всего в результате взрыва пострадали 11 человек.

Как заявил советник главы ДНР Александр Казаков, инцидент в "Сепаре" был терактом и готовился целенаправленно. По информации силовиков, взрыв был произведен по заказу СБУ. Подозреваемые в убийстве Захарченко уже задержаны и подтвердили, что имела место диверсия со стороны Украины. Киев отвергает все обвинения.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. По словам официального представителя российского МИД Марии Захаровой, практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев.

Как заметил глава дипломатического ведомства Сергей Лавров, разговаривать о ближайшей встрече в нормандском формате после гибели Захарченко в нынешней ситуации невозможно.