Денисова заявила, что сообщила Москальковой о невозможности обмена моряков

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что на прошлой неделе ответила российской коллеге Татьяне Москальковой о невозможности обмена моряков двух стран, однако ответа до сих пор не получила.

Ранее омбудсмен РФ обратилась к Денисовой с просьбой призвать компетентные органы Украины к созданию условий для возвращения домой российских моряков судна "Норд" и украинского экипажа с "ЯМК-0041". В понедельник Москалькова заявила, что озабочена тем, что ее украинская коллега Людмила Денисова в последнее время не выходит на связь, в том числе нет подвижек в вопросе возможного возвращения на родину моряков российского судна "Норд" и рыбаков с украинского "ЯМК-0041".

Как сообщает пресс-служба Денисовой, она "еще раз подчеркнула, что моряки судна "Норд" являются гражданами Украины и по своему статусу не являются задержанными, могут свободно передвигаться и выехать с территории Украины на основании паспорта гражданина Украины". Также омбудсмен отметила, что в то же время, члены экипажа судна "ЯМК-0041", которые находятся в Крыму, "ограничены в праве на свободу передвижения и выезда на материковую часть Украины, поскольку у них нет паспортов".

"Именно поэтому я не могу обсуждать с омбудсменом РФ обмен одних граждан Украины на других граждан Украины. Еще в пятницу я направила официальные письма в офис уполномоченного по правам человека в РФ, в которых подробно объясняла свою позицию. Однако никакого ответа на них пока не получила", — заявила Денисова.

Сообщается, что омбудсмен Украины еще раз заверила, что "готова встречаться с госпожой Москалькова где угодно — в России, Украине или в другой какой-то стране, но только в формате встречи двух уполномоченных".

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.