На российского военного корреспондента напали в прямом эфире из Донецка

На российского военкора напали во время прямого эфира из Донецка

На российского военкора напали во время прямого эфира из Донецка

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Неизвестный мужчина напал на военного корреспондента из России, автора проекта WarGonzo Семена Пегова в прямом эфире Первого канала.

Инцидент произошел на программе "Время покажет" во время прямого включения из Донецка. Пегова внезапно схватил и вытащил из кадра мужчина в камуфляжной форме. Оператор заснял драку, которая началась на улице. Журналисту удалось быстро освободиться от нападавшего и продолжить репортаж.

В беседе с ведущим Артемом Шейниным Пегов отметил, что после гибели главы самопровозглашенной народной республики обстановка в Донецке "достаточно нервная", однако военнослужащие ДНР, в частности, из батальонов "Спарта" и "Сомали", держат себя "в жестких руках" и готовы в любой момент ответить на возможные провокации.

"Провокация неадекватного человека"

Позднее редакция проекта WarGonzo прокомментировала нападение на Пегова в своем Telegram-канале, призвав всех сохранять адекватность.

"Несмотря на траурные дни, всё равно находятся маргиналы, которые бурно и глупо реагируют на нашу работу", — отметили в редакции WarGonzo. Сам Пегов не пострадал, по его мнению, напавший на него "неадекватный человек в форме" хотел устроить провокацию.

"Наш оператор Влад Зиздок не из робкого десятка, оттащил дурака, чтобы Сема продолжил эфир", — говорится в сообщении.

Убийство Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в минувшую пятницу в кафе "Сепар" в центре Донецка. В помещении сработало безоболочное взрывное устройство, в общей сложности пострадали 11 человек. Власти ДНР назвали случившееся терактом.

По подозрению в убийстве главы республики задержали несколько человек, которые на допросах подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к преступлению.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко "подлым", а официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что сомнений в том, что за организацией покушения стоит Киев, практически нет.

Убийство Захарченко помогают расследовать специалисты ФСБ России. По словам руководителя службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергея Беседы, ответственность за взрыв, вероятнее всего, лежит на украинских спецслужбах.