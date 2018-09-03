Порошенко заверил, что досрочных выборов на Украине не будет

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил на встрече с руководителями парламентских фракций, что никаких досрочных выборов на Украине не будет, сообщил в понедельник журналистам лидер крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Артур Герасимов.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские – осенью того же года. При этом в украинских СМИ распространялась информация о якобы возможности переноса выборов президента.

"Президент четко заявил, что речь ни о каких досрочных выборах не идет. И это было четко заявлено — ни о досрочных президентских, ни о досрочных парламентских выборах", — сказал Герасимов журналистам после встречи президента с лидерами парламентских фракций, его транслировал телеканал "112 Украина".