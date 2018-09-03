Киев обвинил "Крымский Титан" в загрязнении воздуха на юге Украины

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Источником загрязнения воздуха в Херсонской области Украины являются выбросы на расположенном в Крыму заводе "Титан", утверждается в сообщении погранслужбы Украины.

В понедельник пресс-секретарь ведомства Олег Слободян заявил, что украинские пограничники обнаружили наличие химических веществ в воздухе в Херсонской области, причины загрязнения не сообщались.

"В течение последней недели пограничники Херсонского отряда, которые осуществляют охрану админграницы с временно оккупированным Крымом, неоднократно фиксировали случаи ядовитых химических выбросов из оккупированного завода "Титан". Сегодня в очередной раз с помощью химических детекторов недалеко от КПВВ "Чаплинка" военнослужащие зафиксировали наличие токсичных веществ в воздухе. О данном факте пограничники известили органы местного самоуправления, правоохранительные органы и эвакуировали персонал из опасных мест несения службы", — говорится в сообщении регионального управления погранслужбы в Facebook.

На севере Крыма 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком, на металлах образовалась ржавчина. Замминистра экологии региона Наталья Сологуб сообщила, что причиной мог стать хлороводород как продукт реакции серной кислоты в кислотонакопителе и соляной рапы на берегах.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил 28 августа, что, по предварительным данным, выброс произошел на химзаводе "Крымский Титан". На предприятии отрицают причастность к выбросу. Была начата проверка на трех химических предприятиях на севере Крыма — "Крымский Титан", "Крымсода" и "Бром".