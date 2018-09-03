В Госдуме оценили предложение Порошенко исключить ЧФ в Крыму из конституции

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Предлагая изменить конституцию Украины, исключив из нее положения о Черноморском флоте в Крыму, Петр Порошенко пытается "оживить труп", заявил RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.

"Уже нет ни договора по флоту, ни прежней Украины. И выгнать Черноморский флот он может лишь из своего сердца, что касается всего остального — руки коротки", — подчеркнул парламентарий.

Тем не менее, помешать Порошенко "играть в настольные игры и доказывать населению, что это геополитика" невозможно, признал Бальбек.

В понедельник Порошенко предложил Верховной раде внести изменения в конституцию Украины, исключив из нее положение о Черноморском флоте на территории Крыма. По его словам, после принятия такого решения не будет конституционных оснований для базирования на полуострове российского флота. Он также попросил депутатов поскорее рассмотреть его предложения.