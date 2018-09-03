КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины раскритиковал предложение лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко подписать меморандум, закрепляющий курс Киева в ЕС и НАТО и называющий ситуацию в Донбассе войной; Петр Порошенко заявил, что его "бесит слово "меморандум".

Ранее представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что Порошенко в понедельник зарегистрировал в парламенте законопроект об изменениях в Конституцию, предполагающих закрепление курса Киева в ЕС и НАТО. Тимошенко в понедельник призвала членов Верховной рады и кандидатов в президенты подписать меморандум, закрепляющий этот курс.

"Любой другой формат документа, в котором нет юридического обязательства, на самом деле является, мягко говоря, неэффективным", — сказал в ответ на это Порошенко.

При этом он отметил, что его "слово "меморандум" несколько бесит". "Документ с таким названием, как памятная записка, не носит обязывающего характера. Тем более относительно событий или ситуации, где речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости или направления развития", — сказал Порошенко. Он отметил, что на сегодня более 70% украинцев поддерживают евроинтеграцию и более половины — интеграцию в НАТО.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.