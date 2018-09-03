Стали известны подробности нападения на военкора из России в Донецке

На российского военкора напали во время прямого эфира из Донецка

На российского военкора напали во время прямого эфира из Донецка

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Редакция WarGonzo прокомментировала нападение на автора проекта, российского военного корреспондента Семена Пегова в прямом эфире программы "Время покажет" на Первом канале.

"Сегодня Семен Пегов выходил в прямой эфир из Донецка, во время трансляции на него напал неадекватный человек в форме", — написали сотрудники редакции в Telegram-канале WarGonzo.

Пегов считает, что инцидент был провокацией. В результате нападения он не пострадал.

"Наш оператор Влад Зиздок не из робкого десятка, оттащил дурака", — говорится в сообщении.

Они также призвали всех сохранять адекватность и хладнокровие, несмотря на то, что "сейчас все на нервах".

Инцидент произошел в пятницу в прямом эфире Первого канала. Журналиста Семена Пегова в ходе прямого эфира программы "Время покажет" вытолкнул из кадра мужчина в камуфляже. Позднее корреспондент вновь появился на экранах телезрителей, сообщив, что нападавшего увели.