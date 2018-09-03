Латвийцы хотят смены руководства страны, показал опрос

РИГА, 3 сен – РИА Новости. Большинство латвийцев хотели бы серьезно обновить руководство страны, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS. Об этом Sputnik Латвия рассказал директор центра Арнис Кактиньш.
"Посмотрите, насколько сильны настроения против истеблишмента в Латвии!!! Только 11% считают, что было бы лучше, если бы у власти остались в большей мере те же партии и политики, что и сейчас, 68% считают, что было бы лучше, если бы пришли люди, которые раньше во власти не были", — рассказал социолог.
Как отмечает Sputnik, среди сторонников Русского союза Латвии, Новой консервативной партии, Латвийского объединения регионов и "Прогрессивных" вообще нет тех, кто хотел бы, чтобы у власти остались нынешние силы.
Выборы в сейм Латвии пройдут 6 октября.
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