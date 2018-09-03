Латвийцы хотят смены руководства страны, показал опрос

РИГА, 3 сен – РИА Новости. Большинство латвийцев хотели бы серьезно обновить руководство страны, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра SKDS. Об этом Sputnik Латвия рассказал директор центра Арнис Кактиньш.

Опрос проводился в августе этого года. Респондентам предложили поразмышлять, какой исход будущих выборов в сейм был бы более благоприятным для страны.

"Посмотрите, насколько сильны настроения против истеблишмента в Латвии!!! Только 11% считают, что было бы лучше, если бы у власти остались в большей мере те же партии и политики, что и сейчас, 68% считают, что было бы лучше, если бы пришли люди, которые раньше во власти не были", — рассказал социолог.

Как отмечает Sputnik, среди сторонников Русского союза Латвии, Новой консервативной партии, Латвийского объединения регионов и "Прогрессивных" вообще нет тех, кто хотел бы, чтобы у власти остались нынешние силы.

Выборы в сейм Латвии пройдут 6 октября.

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