ФСБ отправила специалистов в ДНР для расследования убийства Захарченко‍

Цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

Цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Сотрудники ФСБ помогают в расследовании убийства главы ДНР Александра Захарченко. Об этом рассказал руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа.

По его словам, организацией убийства, скорее всего, занимались украинские спецслужбы.

"Мы думаем, что это так", — отметил он в кулуарах конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

"Пора признаться в убийстве"

Накануне депутат Рады Игорь Мосийчук призвал украинское руководство взять на себя ответственность за убийство Захарченко.

По словам депутата, Украина имела полное право расправиться с Захарченко, а также с другими противниками киевского режима, которых Мосийчук назвал "террористами".

"(Надо. — Прим. ред.) открыто сказать, что террористов ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете с террористами не ведут переговоров, не будем этого делать и мы. <…> Его ликвидировали наши спецслужбы", — заявил депутат. Он напомнил, что до этого на Захарченко было несколько покушений, и, по его словам, общеизвестно, что готовили их в СБУ.

При этом парламентарий обвинил украинские власти в трусости из-за нежелания открыто признать причастность к гибели главы ДНР.

Нежелание выполнять "Минск-2"

Постоянный представитель России при ОБСЕ, в свою очередь, заявил, что убийство Захарченко подтверждает нежелание Киева добиваться выполнения Минских соглашений.

"Именно поэтому очень давно буксует работа контактной группы, именно поэтому мы неоднократно говорили и говорим, что главная причина ступора в переговорном процессе — это открытый и намеренный саботаж Киевом минских договоренностей", — заявил Лукашевич.

Кроме того, он выразил сожаление из-за отсутствия реакции руководства ОБСЕ и главы ее Специальной мониторинговой миссии на Украине после убийства главы ДНР.

Убийство главы ДНР

Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. По информации властей республики, при теракте пострадали 11 человек.

По подозрению в убийстве главы ДНР задержали несколько человек. Они подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к преступлению.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>

