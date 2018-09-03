Лукашевич надеется на усиление контроля СММ в Донбассе после заявлений ВСУ

ВЕНА, 3 сен — РИА Новости, Маргарита Костив. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич рассчитывает, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) организации на Украине усилит мониторинг ситуации и будет следить за действиями киевских военных, заявивших о намерении наращивать военную активность на линии разграничения в Донбассе.

"Рассчитываю, что СММ будет следить за действиями киевских военных, которые уже после этого террористического акта (гибель главы ДНР Александра Захарченко — ред.) обозначили свое желание наращивать военную активность в целом ряде районов на линии соприкосновения", — сказал Лукашевич РИА Новости.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.