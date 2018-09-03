Россия поможет в расследовании убийства Захарченко

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Правительство РФ заявило, что поможет в расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Это вопрос не ко мне, в министерстве иностранных дел этим не занимаются. Это вопрос к МВД, ФСБ. Я думаю, что, конечно, была объявлена официальная точка зрения правительства России, что мы поможем в расследовании этого преступления", — сказал Сыромолотов, отвечая на вопрос о том, планирует ли Россия помогать в расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.