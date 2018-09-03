ВЕНА, 3 сен – РИА Новости, Маргарита Костив. Отсутствие реакции руководства ОБСЕ и главы ее Специальной мониторинговой миссии (СММ) на Украине на убийство руководителя ДНР Александра Захарченко вызывает глубокое сожаление, миссия должна сделать выводы и усилить мониторинг, заявил РИА Новости в понедельник постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Мы с большим сожалением видели, что никакой реакции на это тяжелейшее событие в Донецке не прошло со стороны руководства ОБСЕ. Никаких заявлений ни со стороны руководителей исполнительных структур этой организации, ни слова не сказано и специальным представителем действующего председателя в контактной группе господином Сайдиком, а также главой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ господином Апаканом", — заявил Лукашевич.

"Это вызывает очень глубокое сожаление", — повторил он.

Лукашевич также выразил надежду на то, что оценки миссии будут взвешенными и объективными, чтобы ситуация не зашла в окончательный тупик. "Очень рассчитываю, что миссия сделает надлежащие выводы и усилит мониторинг ситуации на линии разграничения, а также будет более четко фиксировать нарушения режима прекращения огня, который вступило в силу в связи с новым учебным годом", – сказал российский постпред.

Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

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