В Госдуме предложили Порошенко после ЧФ исключить из конституции Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Президенту Украины Петру Порошенко стоит исключить из конституции страны не только положение о Черноморском флоте, но и в целом все, что связано с Крымом, завил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Ранее представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко предлагает Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма.

"Вслед за Черноморским флотом было бы логично исключить из конституции Украины все, что связано с Крымом и городом русской славы Севастополем, которые уже давно являются частью другого государства и не имеют ничего общего с Украиной", — сказал Шеремет РИА Новости.

По его словам, украинской власти пора действовать, исходя из реальной политической обстановки, и оставить все иллюзии насчет возращения полуострова в состав Украины.

"Они должны для себя уяснить, что Крым – отрезанный ломоть, и в его сторону даже не надо смотреть", — подчеркнул депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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