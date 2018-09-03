Специалисты ФСБ помогают расследовать убийство Захарченко

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Специалисты ФСБ помогают расследовать убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа.

По словам Беседы, ответственность за случившееся лежит, вероятнее всего, на украинских спецслужбах.

"Мы думаем, что это так", — отметил он в кулуарах конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. По данным властей республики, в результате теракта пострадали 11 человек.

По подозрению в убийстве главы ДНР задержали несколько человек, они подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к преступлению.

Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев. Следственный комитет возбудил уголовное дело.