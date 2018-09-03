В Испании шесть человек погибли в ДТП с автобусом, пишут СМИ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Шесть человек погибли и почти 30 пострадали в результате ДТП с автобусом в городе Авилес на севере Испании, сообщает газета Razon со ссылкой на источники в экстренной службе провинции Астурия и Гражданской гвардии Испании.

По данным издания, ДТП произошло в 13.40 по местному времени (14.40 мск), когда автобус, направлявшийся по маршруту Кудильеро – Авилес — Хихон, врезался в бетонную опору пешеходного моста.

Пострадали 27 человек. Некоторые из них были доставлены в больницы на вертолетах.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.