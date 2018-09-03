ИГ* перебрасывает диверсантов в Россию, Европу и Азию, заявили в ШОС

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство*" готовит и перебрасывает в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию и Россию диверсионно-террористические группы, заявил замдиректора исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Джумахон Гиесов.

"Успешное подавление очагов в Сирии вынудило оставшихся боевиков передислоцироваться, а их лидеров — активизировать свои зарубежные филиалы. Созданные ИГИЛ* специальные структуры ведут комплектование, подготовку и переброску диверсионно-террористических групп в Европу, Центральную, Юго-Восточную Азию, Россию", — сказал Гиесов, выступая на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

*Террористическая организация, запрещенная в России.