РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Порошенко предложил запретить Черноморскому флоту находиться в Крыму

(обновлено: 17:01 03.09.2018)
01459647
© AFP 2018 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма. Об этом рассказала представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

Корабли Черноморского флота РФ во время репетиции военного парада в Севастополе
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Фантазии Порошенко, или Как Черноморский флот из Крыма "исчезнет"

Нынешняя редакция конституции разрешает использовать украинские военные базы для временного пребывания иностранных формирований на правах аренды. Представитель Порошенко напомнила, что считает крымский полуостров украинским.

При этом в Раде не исключили, что Киев разрешит странам НАТО размещать базы на территории страны. В парламенте призвали дождаться текста законопроекта, чтобы увидеть все детали.

"Записки сумасшедшего"

Предложение украинского лидера оценили в Госдуме. Так, депутат Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что Порошенко напрасно пытается "оживить труп", ведь уже нет ни договора по флоту, ни прежней Украины.

"И выгнать Черноморский флот он может лишь из своего сердца, что касается всего остального — руки коротки. Создаётся впечатление, что "записки сумасшедшего" — это новый тезис украинской власти, не поддающийся ни логике, ни переговорному процессу. Но мы не можем помешать украинскому президенту играть в настольные игры и доказывать населению, что это геополитика", — отметил парламентарий.

Украина и НАТО

Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Украинский фрегат Гетман Сагайдачный
© AFP 2018 / Genya Savilov
"Дайте грошей". Как украинский флот умирает без денег

В 2014 году Верховная рада внесла изменения в два закона, благодаря чему отказалась от внеблокового статуса государства. В 2016 году были приняты новые изменения, согласно котором целью внешней политики страны становится вступление в НАТО.

Кроме того, к 2020 году планируется обеспечить на Украине полную совместимость вооруженных сил с армией стран-членов североатлантического военного блока.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть нескольких критериев. По его словам, на их реализацию уйдет большое количество времени.

Эксперты высказывают мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшие 20 лет.

Безответственная политика

В июле президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию между НАТО и Украиной. Глава государства назвал стремление Киева войти в состав альянса безответственной политикой.

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", — сказал Путин.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Россия против НАТО: чьё оружие сильнее
© Инфографика
Россия против НАТО: чье оружие сильнее

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена