Порошенко предложил запретить Черноморскому флоту находиться в Крыму

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма. Об этом рассказала представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

Нынешняя редакция конституции разрешает использовать украинские военные базы для временного пребывания иностранных формирований на правах аренды. Представитель Порошенко напомнила, что считает крымский полуостров украинским.

При этом в Раде не исключили, что Киев разрешит странам НАТО размещать базы на территории страны. В парламенте призвали дождаться текста законопроекта, чтобы увидеть все детали.

"Записки сумасшедшего"

Предложение украинского лидера оценили в Госдуме. Так, депутат Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что Порошенко напрасно пытается "оживить труп", ведь уже нет ни договора по флоту, ни прежней Украины.

"И выгнать Черноморский флот он может лишь из своего сердца, что касается всего остального — руки коротки. Создаётся впечатление, что "записки сумасшедшего" — это новый тезис украинской власти, не поддающийся ни логике, ни переговорному процессу. Но мы не можем помешать украинскому президенту играть в настольные игры и доказывать населению, что это геополитика", — отметил парламентарий.

Украина и НАТО

Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявил, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

В 2014 году Верховная рада внесла изменения в два закона, благодаря чему отказалась от внеблокового статуса государства. В 2016 году были приняты новые изменения, согласно котором целью внешней политики страны становится вступление в НАТО.

Кроме того, к 2020 году планируется обеспечить на Украине полную совместимость вооруженных сил с армией стран-членов североатлантического военного блока.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен отмечал, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть нескольких критериев. По его словам, на их реализацию уйдет большое количество времени.

Эксперты высказывают мнение, что Украина не сможет стать членом НАТО в ближайшие 20 лет.

Безответственная политика

В июле президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию между НАТО и Украиной. Глава государства назвал стремление Киева войти в состав альянса безответственной политикой.

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно. Нашим коллегам, которые играют на обострение, стремятся включить, в том числе, скажем, Украину или Грузию в военную орбиту альянса, следовало бы подумать о возможных последствиях такой безответственной политики", — сказал Путин.

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