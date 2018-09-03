Толстой выразил обеспокоенность числом неучтенного оружия на Украине

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Несколько сотен тысяч неучтенных единиц огнестрельного оружия может находиться сегодня "на руках" на Украине, это не может не беспокоить Россию и должно стать объектом внимания всех международных организаций, заявил зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой.

"По разным данным, сегодня на территории Украины на руках населения может находиться несколько сот тысяч неучтенных единиц стрелкового оружия, гранаты, боеприпасы. Нас не может не беспокоить сложившаяся ситуация", — сказал Толстой на конференции, посвященной противодействию незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом.

Он добавил, что ситуация с незаконным и бесконтрольным оборотом оружия на Украине "должна стать объектом пристального внимания для всех международных организаций".

"Кроме того, у Украины имеется достаточно большой потенциал для производства оружия, который достался ей в наследство от Советского Союза. Если она вдруг решит использовать его в полную силу, то в условиях достаточно слабой нынешней власти и неспособности взять ситуацию под контроль, мы получим мину замедленного действия в Европе", — добавил Толстой.