Путин наградил пакистанских пилотов, спасших российского альпиниста

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил Орденом дружбы пакистанцев, участвовавших в спасении российского альпиниста Александра Гукова, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За участие в операции по спасению российского альпиниста наградить граждан Исламской Республики Пакистан Орденом дружбы Мазхар-Уд-Дина Кази Мухаммада, Рафика Абида, Рафика Мухаммада Анджума, Факхар-И-Аббаса", — говорится в документе.

Российский альпинист был спасен 31 июля. Группа из пяти альпинистов в начале июля начала восхождение на гору Латок-1. В результате камнепада один из членов команды получил травму. Вместе с двумя участниками группы он остался в базовом лагере. Двое альпинистов — петербуржец Александр Гуков и Сергей Глазунов из Иркутска — приняли решение вдвоем покорить вершину. На спуске у них возникли проблемы. Им сбросили груз с едой и снаряжением, однако позже от Гукова поступила информация, что его напарник погиб, сорвавшись вместе со снаряжением, а ему самому удалось закрепиться на высоте 6,2 тысячи метров. Из-за погодных условий вертолеты не сразу смогли добраться до россиянина.