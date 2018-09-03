Допрос Винника французскими следователями перенесли

АФИНЫ, 3 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Допрос россиянина Александра Винника с участием французских следователей перенесен на 17 сентября по решению Верховного суда Греции Ареопага, сообщил РИА Новости адвокат Илиас Спирлиадис.
Повестка на допрос "в присутствии французских судей и/или полицейских или следователей" была первоначально выписана на 28 августа в Салониках, где Винник находится в тюрьме. Однако адвокаты добились переноса допроса на 3 сентября.
"Сегодня допрос был перенесен на 17 сентября, поскольку пришло срочное письмо из Ареопага, что допрос должен быть перенесен, поскольку Винник должен 4 сентября присутствовать на заседании Верховного суда в Афинах", — сказал Спирлиадис.
По его словам, в один день могут быть рассмотрены два запроса – российский и французский.
По решению следователя и прокурора суда Парижа выдан ордер на арест Винника. В пункте обвинения значатся "преступления в киберпространстве, легализация доходов от преступной деятельности, участие в преступной организации". Винник все обвинения французской стороны отверг.