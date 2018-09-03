ИГ* начало вкладывать деньги в легальный бизнес, заявили в ФСБ

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Запрещенная в России группировка "Исламское государство"* начала вкладывать добытые деньги в легальный бизнес и таким образом отмывать их, сообщил в понедельник глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

Ранее он же отметил, что основные доходы ИГ* идут от продажи нефти с захваченных территорий и обложенного налогами населения. При этом за последние четыре года эти доходы, по подсчетам ФСБ, упали в десять раз.

"Отмечается тенденция инвестирования добытых ранее (ИГ*) средств в легальный бизнес с тем, чтобы способствовать регулярному поступлению финансов на дальнейшую деятельность", — заявил Беседа на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

*Террористическая организация, запрещенная в России.