БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Дипломаты стран Евросоюза согласовали продление индивидуальных санкций против России, сообщил источник в структурах ЕС.

По его словам, ограничения продлят еще на полгода.

Источник добавил, что в среду этот вопрос рассмотрят постпреды стран Евросоюза в рамках комитета Coreper. Окончательное решение должен принять Совет ЕС.

Кроме того, в понедельник, за две недели до формального истечения срока санкций, Евросоюз приступил к обзору мер, принятых в связи с "подрывом суверенитета Украины".

В марте 2014 года Евросоюз ввел индивидуальные ограничения против россиян и украинцев, которых обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. С тех пор они регулярно продлевались на полгода.

При этом санкционный список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей ополчения, так и за счет российских политиков, общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в списке фигурируют 155 человек и 44 организации.

Последний раз Евросоюз продлевал санкции в марте, срок их действия истекает 15 сентября.

Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.