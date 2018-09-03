БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Дипломаты стран Евросоюза согласовали продление индивидуальных санкций против России, сообщил источник в структурах ЕС.
Источник добавил, что в среду этот вопрос рассмотрят постпреды стран Евросоюза в рамках комитета Coreper. Окончательное решение должен принять Совет ЕС.
Кроме того, в понедельник, за две недели до формального истечения срока санкций, Евросоюз приступил к обзору мер, принятых в связи с "подрывом суверенитета Украины".
В марте 2014 года Евросоюз ввел индивидуальные ограничения против россиян и украинцев, которых обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины. С тех пор они регулярно продлевались на полгода.
Последний раз Евросоюз продлевал санкции в марте, срок их действия истекает 15 сентября.
Москва, в свою очередь, неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в дела Украины и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.