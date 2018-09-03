В Киеве первокурсник устроил поножовщину в общежитии

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Первокурсник в День знаний устроил поножовщину в студенческом общежитии в Киеве, двое студентов ранены, сообщила в понедельник пресс-служба киевской прокуратуры.

По данным прокуратуры, 1 сентября первокурсник пришел в общежитие после полуночи, однако двое проживающих там студентов попытались помешать ему. Студента это возмутило, он достал нож и нанёс им ножевые ранения.

"Следователи… сообщили о подозрении 17-летнему студенту 1 курса одного из высших учебных заведений столицы, который в День знаний нанес ножевые ранения двум студентам другого высшего учебного заведения столицы", — говорится в сообщении.

Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.