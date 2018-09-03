Закупка Брюсселем F-35 нанесет ущерб экономике Бельгии, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Потенциально возможное решение правительства Бельгии закупить у США для перевооружения ВВС королевства истребители пятого поколения F-35 Lightining II неблагоприятно как для экономики самой Бельгии, так и Евросоюза в целом, считает первый заместитель бургомистра бельгийской коммуны Оттиньи-Лувен-ля-Нев, экономист Седрик дю Монсо.

Американский концерн Lockheed Martin (производитель F-35 Lightning II) и британский BAE Systems (истребитель Eurofighter Typhoon) в феврале 2018 года стали единственными участниками тендера на переоснащение ВВС Бельгии истребителями-бомбардировщиками нового поколения.

По словам дю Монсо, "выбор замены F-16 (истребителей-бомбардировщиков, находящихся на вооружении ВВС Бельгии – ред.) не является безобидным ни для Бельгии, ни для евро и Европы".

"Зачем выбирать самолет, полностью контролируемый США (F-35), в то время как Европа срочно нуждается в политике инноваций в промышленности, новых технологиях и вооружениях? Это (необходимо) не только для сохранения занятости на нашем континенте, но и, что еще более важно, для укрепления экономической экосистемы, лежащей в основе нашей единой валюты – евро", — пишет чиновник на страницах газеты Libre Beilgique в рубрике "Мнение".

По словам дю Монсо, окончательное решение властей Бельгии "будет сильным политическим актом, который продемонстрирует или нет готовность консолидировать наш выбор в поддержку единой валюты и промышленной политики, благоприятной для занятости и инноваций".

Речь идет о замене парка истребителей F-16, находящихся на вооружении ВВС Бельгии с начала 1980-х годов. На закупку новых 34 истребителей-бомбардировщиков правительство Бельгии планирует выделить, согласно данным СМИ, в общей сложности 15 миллиардов евро.

В сентябре 2017 года об отказе продолжать участие в конкурсе на поставку новых боевых самолетов объявили американский авиастроительный гигант Boeing (производитель истребителя-бомбардировщика Super Hornet F/A-18) и шведский Saab (JAS-39 E Gripen).

Франция также вышла из тендера, предложив Брюсселю истребитель Rafale F3R концерна Dassault в обмен на "углубленное и структурное партнерство" в реализации Францией и Германией совместного плана создания к 2040 году боевых самолетов нового поколения в контексте развития европейской обороны.

Планируется, что первый F-16 ВВС Бельгии будет списан в 2023 году, а к 2028 году все самолеты этой модификации будут выведены из эксплуатации.

По словам главы минобороны Бельгии Стевена Вандепута, окончательное решение о выборе нового истребителя может быть принято правительством королевства до саммита НАТО 11-12 июля. Подписание контракта на поставку ожидается не позднее начала 2019 года.