В Греции расследуют смерть модели, работавшей на яхте миллиардера

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Правоохранительные органы Греции открыли расследование в связи со смертью австралийской Instagram-блогера и модели Шинейд Макнамары, которая была обнаружена на принадлежащей мексиканскому миллиардеру яхте Mayan Queen IV в Кефалонии, сообщает греческая газета Kathimerini.

Как в свою очередь пишет газета Times , 20-летняя модель была найдена на яхте в критическом состоянии в четверг, позднее вошла в кому и скончалась во время ее транспортировки на вертолете в больницу Афин.

Согласно газете, девушка работала на яхте во время того, как судно совершало четырёхмесячный круиз по Европе, однако должность Макнамары и ее обязанности не уточняются. Фотографии своих путешествий девушка публиковала в Instagram, где у нее около 23,2 тысячи подписчиков. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что полиция рассматривает версию самоубийства.

Австралийский новостной портал News.com.au сообщает, что во время происшествия на борту находились только члены экипажа яхты, которые и обнаружили находившуюся без сознания девушку. Родственник модели заявил австралийским медиа, что семья полагает, что Макнамара погибла в результате нечастного случая.

СМИ сообщают, что яхта принадлежит 87-летнему миллиардеру Альберто Байлересу, состояние которого в 2018 журнал Forbes оценил в 9,6 миллиарда долларов. Байлерес является одним из самых богатых людей Мексики и возглавляет горнодобывающую компанию Industrias Penole. Согласно материалам СМИ, миллиардер с семьей покинул яхту как минимум за несколько дней до инцидента.