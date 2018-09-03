МИД раскритиковал Польшу за снос советских памятников

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Москва выступает против деструктивной линии Варшавы, направленной на перелицовку истории XX века, и активно реагирует на каждый случай кощунственного отношения к памятникам и могилам советских воинов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о российских мерах в ответ на сносы памятников в Польше.

"МИД России уделяет приоритетное внимание данной тематике, предпринимает комплексные усилия, чтобы противодействовать деструктивной линии Варшавы, направленной на перелицовку истории XX века, принижение роли Красной армии в разгроме гитлеровского нацизма и освобождении европейских народов", — говорится в ответе Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

"Мы активно реагируем на каждый случай кощунственного отношения к нашим памятникам и могилам в Польше и всегда требуем от властей расследования инцидентов и наказания виновных. Публично указываем на губительные последствия польской политики "декоммунизации", под прикрытием которой осуществляется зачистка общественного пространства страны от "неугодных" военных реликвий. Последовательно настаиваем на выполнении официальной Варшавой своих международно-правовых обязательств перед Россией в мемориальной сфере", — подчеркнула дипломат.

Захарова также отметила, что по российской инициативе "реализуются соответствующие совместные шаги со странами бывшего СССР, задействуется потенциал ООН, ОБСЕ, СНГ и ОДКБ, привлекается ресурс неправительственных организаций и СМИ".

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".