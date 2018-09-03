МИД раскритиковал Польшу за снос советских памятников

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Москва выступает против деструктивной линии Варшавы, направленной на перелицовку истории XX века, и активно реагирует на каждый случай кощунственного отношения к памятникам и могилам советских воинов, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о российских мерах в ответ на сносы памятников в Польше.
"Мы активно реагируем на каждый случай кощунственного отношения к нашим памятникам и могилам в Польше и всегда требуем от властей расследования инцидентов и наказания виновных. Публично указываем на губительные последствия польской политики "декоммунизации", под прикрытием которой осуществляется зачистка общественного пространства страны от "неугодных" военных реликвий. Последовательно настаиваем на выполнении официальной Варшавой своих международно-правовых обязательств перед Россией в мемориальной сфере", — подчеркнула дипломат.
Захарова также отметила, что по российской инициативе "реализуются соответствующие совместные шаги со странами бывшего СССР, задействуется потенциал ООН, ОБСЕ, СНГ и ОДКБ, привлекается ресурс неправительственных организаций и СМИ".