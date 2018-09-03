Лавров призвал не делить террористов на "плохих и не очень"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал отказаться от практики, когда террористов делят на "плохих и не очень плохих", так как от этого в конечном итоге проигрывают все.

"Хотел бы еще раз призвать отказаться от порочной практики делить террористов на плохих и не очень, пытаться использовать их в качестве инструмента для продвижения узкокорыстных геополитических интересов", — зачитал послание Лаврова замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов на открытии конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

По словам главы МИД РФ, жизнь показывает, что в итоге от этого проигрывают все, в том числе и те, кто "заигрывает с радикалами".

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, представители более 20 государств и 11 международных организаций примут участие в конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" в Москве.