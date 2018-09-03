В ДНР оценили вероятность мобилизации в случае обострения конфликта

ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Мобилизация и сборы резервистов в самопровозглашенной Донецкой народной республике могут пройти в случае серьезного обострения ситуации в Донбассе, заявил в понедельник официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Ранее Басурин заявил о возможном наступлении со стороны украинских силовиков в Донбассе после убийства главы ДНР Захарченко. По его словам, оно может начаться уже 14 сентября.

"В планах это (мобилизация, сборы резервистов в случае обострения – ред.) всегда существует. При необходимости, если это будет нужно, этот план будет реализован в действии. Есть несколько этапов – первый, второй и третий. Может, первый и будет задействован. Нужно будет смотреть, как будет развиваться ситуация", — сказал Басурин, отвечая на вопрос будет ли проводится мобилизация и сборы резервистов в случае резкого обострения ситуации в Донбассе.