Москалькова назвала Вышинского, Одновол, Ярошенко и Бутину узниками совести

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что около трех десятков российских граждан, обвиняемых или осужденных за рубежом, являются узниками совести, в их числе находящиеся на Украине Кирилл Вышинский и Елена Одновол, а также находящиеся в США Константин Ярошенко и Мария Бутина.

"Действительно, они узники совести; на мой взгляд, их порядка трех десятков, по самым скромным подсчетам — российских граждан, находящихся за рубежом. Это те, кто не совершили — в нашем понимании — общественно опасные деяния, а привлечены к уголовной ответственности по мотивам непризнания статуса Крыма или ввиду санкционных представлений", — сказала Москалькова журналистам в понедельник.

"Я к ним отношу Кирилла Вышинского, Елену Одновол, Баранова и Одинцова, Седикова, который осужден за терроризм и ему предстоит тяжелейшая операция с ногами, мы просим его перевести сюда хотя бы, потому что он может пережить операцию с ампутацией ног. И Ярошенко, Бут, Бутина, Селезнев и наши айтишники, которых передавали за правонарушение, совершенное на территории другого государства, но по просьбе США их депортировали в США", — продолжила она.

По ее мнению, в этих делах политическая составляющая была на первом месте при принятии решений.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене из-за журналистских публикаций. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал. В июле арест Вышинского был продлен до 8 сентября.

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский уже более 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении "РИА Новости Украина" как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Активистку движения "Волонтеры победы" Одновол Служба безопасности Украины задержала в апреле на границе с Крымом. Херсонский городской суд арестовал ее по подозрению в государственной измене. В середине августа ей был вынесен приговор — три года условно.

Россиянку Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.