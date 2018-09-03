Басурин рассказал о ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Ситуация у линии соприкосновения в Донбассе полностью контролируется подразделениями самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Ранее Басурин заявлял, что украинские силовики готовятся к наступлению в Донбассе после гибели главы ДНР Александра Захарченко.

"Обстановка вдоль линии соприкосновения полностью контролируется нашими подразделениями. Мы готовы отразить любое наступление", — отметил Басурин.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

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