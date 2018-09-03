В ЛНР опасаются провокаций из-за прибытия украинских журналистов в Донбасс

ЛУГАНСК, 3 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе в связи с прибытием в район населенного пункта Попасная журналистов украинского телеканала, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"В зону ответственности 14 бригады, в район населенного пункта Попасная, прибыли группы журналистов ТРК "Украина", — сказал Марочко.

Он добавил, что поскольку сейчас объявлен режим перемирия и активных действий на линии соприкосновения не наблюдается, Народная милиция не исключает каких-либо провокаций, чтобы "для картинки" журналистам вызвать ответный огонь со стороны ЛНР.

"В связи с этим подразделениям Народной милиции ЛНР повторно доведено требование не реагировать на провокации и соблюдать "режим тишины", строго исполняя минские договоренности", — заявил представитель оборонного ведомства республики.