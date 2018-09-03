Силовики усиливают группировку на мариупольском направлении, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Украинские силовики усиливают группировку на мариупольском направлении, а некоторые из подразделений украинских силовиков переведены высшую степень боеготовности, заявил в понедельник официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее Басурин заявил о возможном наступлении со стороны украинских силовиков в Донбассе после убийства главы ДНР Захарченко. По его словам, оно может начаться уже 14 сентября.

"Противник продолжает увеличивать группировку сил и средств на мариупольском направлении", — сказал Басурин журналистам.

По его словам, согласно данным, полученным со сбитых ранее беспилотников украинских силовиков, в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Хлебодаровка и Зачатовка на железнодорожных станциях обнаружена бронетехника. "Наши источники в 128 горно-пехотной бригаде (силовиков – ред.) сообщают, что подразделения бригады переведены в высшую степень боевой готовности и активно пополняют запасы материальных средств и боеприпасов", — заявил Басурин.

Он добавил, что бойцам нацбатальона "Азов" (против участников которого в России было возбуждено уголовное дело) поступило распоряжение от украинского командования "сосредоточиться на вопросах ведения боевых действий в городских условиях".

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, которые финансировались из частных источников и участвовали в военной операции в Донбассе. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, добровольческим батальонам Минобороны предложило войти в ряды вооруженных сил Украины.