В МИД Франции прокомментировали убийство Захарченко

ПАРИЖ, 3 сен — РИА Новости, Людмила Орищенко. Убийство лидера ДНР Александра Захарченко не ставит под сомнение обязательства сторон по Минским соглашениям и актуальность встреч в нормандском формате, заявил представитель МИД Франции.

"Последнее развитие событий на востоке Украины не ставит под сомнение обязательства сторон в рамках Минских соглашений и целесообразность встреч в нормандском формате между Германией, Францией, Россией и Украиной", — сказал представитель МИД Франции.

Он отметил, что именно тогда, когда возникает напряженность, должны быть честные переговоры.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь, в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений в том, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК России возбудил уголовное дело.

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