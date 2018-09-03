Классная руководительница Лукашенко рассказала, каким он был в школе

МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Классная руководительница президента Белоруссии Ольга Чуешкова рассказала, что уже в старших классах Александр Лукашенко был лидером, любил спорт, музыку и хорошо танцевал, сообщает Sputnik Беларусь.

Молодой педагог Чуешкова после института пришла работать в школу, где учился юный Лукашенко, ей дали классное руководство 9 "А". Через многие десятилетия она заявляет, что через всю жизнь пронесла воспоминания о своем первом классе. По ее словам, таких учеников у нее больше не было.

"Это были очень активные ученики, а он уже тогда был лидером и заводилой", – рассказала бывший педагог.

По ее словам, будущий белорусский президент учился хорошо – троек практически не было, особенно любил гуманитарные предметы.

Классный руководитель отметила, что юный Лукашенко был одаренный в плане музыки: он участвовал в школьных концертах, играл на баяне без нот – подбирал мелодии на слух.

Кроме того, будущий президент республики был спортивным юношей. "Был крепкий, статный черноволосый, волосы были густые-густые", – сказала педагог.

По ее словам, больше всего Лукашенко любил играть в хоккей, в такой же степени увлекаться футболом ему не позволяло то, что это летний вид спорта. "А летом в деревне было много работы", – пояснила она.

Чуешкова отметила, что, будучи учеником старших классов, Лукашенко писал стихи, из которых было видно, как он сильно любит родину.

Вспоминая о том, каким учеником был будущий президент страны, она рассказала, как он ей принес накануне Нового года елку, зная, что ее семья может остаться без новогодней красавицы.

Педагог также припомнила выпускной вечер своего любимого 9 "А": ее на первый вальс пригласил Лукашенко. "Он хорошо вальсировал", – сказала педагог. Чуешкова сообщила, что такого класса у нее больше не было, возможно, потому, что у нее и учеников была небольшая разница в возрасте – около десяти лет.

Педагог рассказала, что именно она писала характеристику будущему президенту для поступления в вуз. По ее словам, она там отметила, что Лукашенко способный, активный, увлекается историей, знает немецкий язык, хороший спортсмен.

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