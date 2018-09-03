ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Украинские силовики готовят наступление в Донбассе, заявил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Нашими специалистами производится анализ распоряжения начальника штаба оккупационных сил Залужного, распространяемого в социальных сетях, о проведении подготовительных мероприятий и соблюдении режима секретности при подготовке к наступлению. По информации из штаба ООС, этот документ является настоящим", — рассказал Басурин.

По его словам, подобные сведения — очередное доказательство "подготовки украинского режима к попытке оккупации юга ДНР".

Басурин также отметил, что силовики усиливают группировку на мариупольском направлении.

"Наши источники в 128-й горно-пехотной бригаде (силовиков. — Прим. ред.) сообщают, что подразделения бригады переведены в высшую степень боевой готовности и активно пополняют запасы материальных средств и боеприпасов", — подчеркнул представитель командования.

Он добавил, что бойцам нацбатальона "Азов" (против участников которого в России было возбуждено уголовное дело) приказали "сосредоточиться на вопросах ведения боевых действий в городских условиях".

Представитель командования также сообщил, что в случае серьезного обострения ситуации в Донбассе ДНР может провести мобилизацию и сборы резервистов.

Ранее Басурин заявил о возможном наступлении со стороны украинских силовиков после убийства главы ДНР Александра Захарченко. Операция, предположительно, может начаться 14 сентября.

Захарченко погиб в пятницу вечером после взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По подозрению в убийстве Захарченко задержали несколько человек, они подтвердили, что это была диверсия со стороны Киева. При этом в СБУ отвергли обвинения в причастности к преступлению.