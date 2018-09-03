Савченко отказалась от соглашения со следствием

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов в Киеве, заявила, что не пойдет на сделку со следствием в обмен на фиксированный срок заключения.

Шевченковский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении ей срока ареста еще на два месяца. По словам Савченко, следователь предлагал ей подписать соглашение со следствием в обмен на 4,5-летний срок.

"Мне <…> на соглашение ходить нечего", — сказала Савченко журналистам.

По версии Генпрокуратуры Украины, депутат планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока.

В марте 2016 года российский суд приговорил Савченко к 22 годам за причастность к убийству в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В конце мая того же года президент России ее помиловал, после чего она вернулась на родину. Позже она не раз заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.