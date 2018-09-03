Употребляют повсеместно: украинские СМИ рассказали о наркомании в ВСУ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Киеве замалчивают проблему употребления наркотиков и психостимуляторов в ВСУ, в то время как подобные вещества становятся "бытом" украинских солдат. Об этом пишет "Апостроф" со ссылкой на источники в армии.

Как отмечает издание, бойцы ВСУ "без проблем" достают наркотики. Они берут запрещенные вещества с собой на фронт, а также получают их с другими передачами от гражданских лиц. При этом были зафиксированы случаи, когда наркоторговцами оказывались сами командиры.

"Анашу и амфетамины употребляют повсеместно на боевых позициях", — говорит источник "Апострофа" в десантно-штурмовой бригаде.

Кроме того, часть военных имеют зависимость от "тяжелых" обезболивающих и разного рода опиатов. Однако, как отмечает издание, данных об "инъекционных" наркоманах в ВСУ нет.

Ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года небоевые потери Вооруженных сил страны в целом составили более десяти тысяч человек. Такая статистика объясняется ростом количества самоубийств, алкоголизмом и дезертирством.