Убийство Захарченко не поможет урегулированию в Донбассе, заявил Песков

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Москва делает все, чтобы сдвинуть с мертвой точки реализацию минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, однако убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко не способствует этому процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент (РФ Владимир) Путин делает для этого все, чтобы сдвинуть с мертвой точки минский процесс, но подобные террористические акты (убийство Захарченко — ред.), — они никоим образом не способствуют этому процессу. Это однозначно", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, не отразится ли гибель Захарченко на минских соглашениях, пресс-секретарь президента РФ добавил, что подпись Захарченко под минскими договоренностями стояла в качестве представителя Донбасса, а не в личном плане.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.