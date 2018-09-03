Москалькова сообщила об отсутствии подвижек в обмене экипажа "Норда"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова озабочена тем, что ее украинская коллега Людмила Денисова в последнее время не выходит на связь, в том числе нет подвижек в вопросе возможного возвращения на родину моряков российского судна "Норд" и рыбаков с украинского "ЯМК-0041".

Ранее сообщалось, что омбудсмен обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой призвать компетентные органы Украины к созданию условий для возвращения домой российских моряков судна "Норд" и украинского экипажа с "ЯМК-0041".

"К сожалению, с уполномоченным Верховной рады Людмилой Денисовой с 22 числа практически нет контактов, на мои телефонные (звонки) и сотрудников аппарата она не отвечает. Это вызывает большую тревогу и озабоченность", — заявила Москалькова журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о развитии переговорного процесса в вопросе возвращения моряков.

Она уточнила при этом, что украинская коллега ранее ставила перед ней ряд вопросов, в частности, может ли она посетить рыбаков этого украинского судна, которые находились на территории Крыма с связи с тем, что они проходят свидетелями по уголовному делу.

"И я ей дала ответ, что "да, в любое время", и я готова ее сопровождать и оказать ей всякую помощь. Ответа мною больше не получено по дальнейшим ее шагам", — сообщила Москалькова.

Омбудсмен напомнила, что "со стороны Российской Федерации нет препятствий для взаимного, паритетного действия по возвращению рыбаков", однако подтверждения готовности Украины пропустить экипаж "Норда" от Денисовой не получено.

"С ее стороны не последовало подтверждения властей Украины проявить добрую волю и пропустить через границу домой рыбаков судна "Норд". Это, конечно, вызывает большую тревогу. Я продолжаю предпринимать меры для того, чтобы этот диалог продолжился и помощь людям была оказана", — заключила она.