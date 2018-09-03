В Японии отменили около 270 авиарейсов из-за тайфуна "Джеби", сообщили СМИ

ТОКИО, 3 сен – РИА Новости. Почти 270 авиарейсов были отменены в Японии в связи с приближением мощного тайфуна "Джеби", который подойдет к островам во вторник, сообщает телеканал NHK.

По данным главного метеорологического агентства страны, циклон, получивший 21-й порядковый номер в текущем сезоне, находится в 320 километрах к югу от префектуры Кагосима и продвигается на север со скоростью 20 километров в час.

Давление в центре циклона составляет 945 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 45 метров в секунду, при порывах доходит до 60 метров в секунду.

Специалисты подчеркивают, что циклон, который может стать сильнейшим за последнюю четверть века в Японии, несет с собой ураганные ветра, и призывают жителей внимательно следить за прогнозами погоды. Синоптики также предупреждают о повышении волн на море до 12 метров, в связи с чем просят жителей прибрежных районов не приближаться к береговой линии, а рыбаков — отказаться от выхода в море.

По данным телеканала NHK, в настоящее время отменены 268 авиарейсов. Наблюдаются перебои в железнодорожном сообщении.