Песков не стал отвечать на вопрос, кого Россия видит новым главой ДНР

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, кого Россия видит главой самопровозглашенной Донецкой народной республики после убийства Александра Захарченко.

В ответ на вопрос журналистов, кого Россия видит вместо Захарченко и ведутся ли какие-то переговоры, Песков сказал: "Я не могу вам ответить на этот вопрос".

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

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