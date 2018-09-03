На Украине ограничили доступ к документам о прекращении ж/д сообщения с РФ

Табличка с номером вагона в окне поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в Киеве. Архивное фото

Табличка с номером вагона в окне поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в Киеве. Архивное фото

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины закрыло для общественности доступ к документам по прекращению железнодорожного сообщения с Россией, сообщает в понедельник информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ министерства на запрос агентства.

"Согласно ему (ответу на запрос – ред.), указанный документ содержит в себе информацию с ограниченным доступом и ему присвоен гриф "Для служебного пользования", — сообщает агентство.

Агентство также приводит копию ответа министерства, в котором указано, что проект документа по сообщению с РФ "содержит информацию с ограниченным доступом" и "ему присвоен гриф "для служебного пользования".

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Вместе с тем глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что он сдержанно относится к вопросу прекращения транспортного сообщения с Россией и считает, что дискуссию по этому вопросу следует продолжать с учетом интересов простых людей.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Украинскому интернет-изданию "Левый берег" в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины сообщили, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва", он принес почти 6 миллионов долларов прибыли.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, но надеется, что до их принятия дело не дойдет. В СФ РФ назвали заявления украинских властей "очередным дешевым блефом", и добавили, что политика русофобии довела Киев до полной нищеты.