КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины закрыло для общественности доступ к документам по прекращению железнодорожного сообщения с Россией, сообщает в понедельник информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ министерства на запрос агентства.
"Согласно ему (ответу на запрос – ред.), указанный документ содержит в себе информацию с ограниченным доступом и ему присвоен гриф "Для служебного пользования", — сообщает агентство.
Агентство также приводит копию ответа министерства, в котором указано, что проект документа по сообщению с РФ "содержит информацию с ограниченным доступом" и "ему присвоен гриф "для служебного пользования".
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией. Вместе с тем глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что он сдержанно относится к вопросу прекращения транспортного сообщения с Россией и считает, что дискуссию по этому вопросу следует продолжать с учетом интересов простых людей.
Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с Россией, но надеется, что до их принятия дело не дойдет. В СФ РФ назвали заявления украинских властей "очередным дешевым блефом", и добавили, что политика русофобии довела Киев до полной нищеты.