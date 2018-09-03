Ополченцы восприняли гибель Захарченко как вызов, заявил Миронов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен — РИА Новости. Многие ополченцы, уехавшие из Донбасса, возвращаются обратно после гибели главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, которую восприняли как вызов, заявил журналистам лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Миронов напомнил, что, по словам официального представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина, украинские силовики могут начать наступление в Донбассе, подготовка к которому началась после гибели Захарченко, уже 14 сентября.

"Если забыли про котлы, то хотят — получат. У меня есть информация, что многие ополченцы, добровольцы, которые по разным основаниям уехали из Новороссии, сейчас возвращаются, потому что это вызов. Эта провокация бесследно не пройдет", — сказал Миронов, добавив, что по его мнению вина за гибель Захарченко лежит на спецслужбах Украины.