Берлин призвал ДНР и Киев к продолжению работы в контактной группе

БЕРЛИН, 3 сен – РИА Новости. После убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко Берлин призывает обе стороны конфликта в Донбассе продолжать конструктивно работать в контактной группе и нормандском формате, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительство ФРГ очень внимательно наблюдает за ситуацией в Донбассе после убийства господина Захарченко. Применение насилия принципиально вызывает осуждение. Призываем все стороны продолжать сейчас конструктивно участвовать в переговорах трехсторонней контактной группы, а также в нормандском формате", — сказал Зайберт.

Он добавил, что правительство ФРГ во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель продолжит участвовать в мирном урегулировании на востоке Украине, а "насильственная смерть Захарченко делает не менее важными усилия по реализации минского соглашения, совсем напротив".