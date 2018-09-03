Москалькова направила письмо гепрокурору США в связи с делом Бутиной

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в понедельник направила письмо генпрокурору США в связи с делом россиянки Марии Бутиной.

В понедельник федеральный омбудсмен выступила с лекцией перед студентами Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ и ответила на их вопросы.

"Конечно, у меня план действий есть, и я его уже реализую, я обратилась во все международные организации: к Верховному комиссару ООН по правам человека, к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, в Совет Европы, ОБСЕ и так далее. Вот направила сегодня письмо генеральному прокурору Соединенных Штатов Америки", — сообщила Москалькова, отвечая на вопрос одного из студентов о том, есть ли у нее конкретный план действий для помощи в освобождении Бутиной.

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября. До 17 августа Бутину содержали в тюрьме Вашингтона, а затем ее перевели в тюрьму Александрии (около столицы).