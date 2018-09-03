Порошенко предложил переименовать одну из улиц Киева в честь Маккейна

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду поддержать его обращение в Киевский городской совет о переименовании одной из улиц украинской столицы в честь американского сенатора Джона Маккейна, заявила в понедельник представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

Ранее Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном, который скончался 26 августа в возрасте 81 года. Он на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. Президент Украины выразил Маккейну благодарность за поддержку в трудные моменты, а также назвал сенатора "героем Украины" и борцом за демократию и свободу.

"Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри… в честь сенатора Джона Маккейна", — заявила Луценко на заседании согласительного совета Рады, которое транслировали украинские телеканалы.

Ранее на сайте Киевской городской администрации была зарегистрирована петиция о переименовании одной из улиц в Киеве в честь Маккейна.